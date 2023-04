Onze-Lieve-Vrouwstraat in Heusden-Zolder deels blank na tweede waterlek in twee dagen

Door het lek zitten een elftal huizen zonder water en staat een deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat blank. “Maar we bieden mensen water aan”, legt Van Damme uit. “Door de regen is het nu wat moeilijker om het lek te herstellen, want we moeten dat droog krijgen. Maar we gaan het dan langzaam opvullen en de druk opnieuw opbouwen, om een nieuw lek te vermijden.” De straat zelf is wel heel vuil geworden. “De riolering kon al het water niet slikken.”