Moeten ook de lonen van de politici lager? De partijen zijn het daar niet echt over eens 

Morgen gaat Vooruit een voorstel neerleggen in het Vlaams Parlement voor minder politici. Het is een poging, in de discussie over de hoge pensioenen van de parlementsleden, om de kost van de democratie te drukken. Heel concreet is dat weliswaar niet: de socialisten schuiven geen cijfers naar voren, en Rousseau lanceerde het idee ook al eens in zomer van 2020. Daar gebeurde toen niets mee.

Rousseau kondigde de demarche van morgen aan in "De zevende dag", en kreeg in een debat later in de uitzending bijval van nogal wat andere partijen. Van N-VA-fractieleider Peter De Roover bijvoorbeeld, die minder politici en vooral minder parlementen wil.

Ook Vlaams Belang of Open VLD staan op dat standpunt. Het liberale Kamerlid Katja Gabriels zei dat debat aan een bredere hervorming te willen koppelen, zoals de afschaffing van de lijststem of van het systeem van opvolgers - een oud dada van de liberalen.