Personeel Nederlandse distributiecentra Albert Heijn gaat staken, lege schappen dreigen

In de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker en Zaandam wordt vanavond gestaakt door parttimers. Vanaf morgenochtend 7 uur wordt in alle zes de distributiecentra van Albert Heijn het werk neergelegd door mensen die fulltime werken. De staking in de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg en Zwolle duurt tot en met woensdag. In Zaandam staken de werknemers tot en met dinsdag 15.30 uur, meldt FNV.

Het personeel van de distributiecentra wil meer loon. "Albert Heijn meent met 6,6 procent loonsverhoging voor een jaar een degelijk loonbod te hebben neergelegd", zegt Soraya Faez van de vakbond CNV. "Maar dat is veel te weinig. De inflatie van vorig jaar kwam uit op 10,6 procent. Medewerkers kregen er in 2022 maar 2,75 procent bij."

Volgens de CNV-bestuurder is het opvallend dat de parttimers de staking deze avond aftrappen. "In het verleden gebruikte Albert Heijn de parttimers juist om het werk van stakende fulltimers op te vangen. Ze werden ervan beticht stakingen te breken. Dat zij juist nu als eerste het werk neerleggen, laat zien dat de eenheid en solidariteit onder het personeel groot is."

"Je zou toch zeggen dat alle alarmbellen wel zijn afgegaan bij Albert Heijn na de wilde stakingen laatst in Pijnacker en Tilburg", aldus Shefania Sewbaks, bestuurder FNV Handel. "Daarmee lieten de distributiemedewerkers al overduidelijk merken hoe ontevreden ze zijn en dat ze bereid zijn meer actie te voeren. Door hun totaal niet tegemoet te komen roept Albert Heijn nu nieuwe stakingen over zich af." De vakbonden hopen op begrip voor de mogelijk lege schappen vanwege de staking.