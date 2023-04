Pizzakoerier (16) in Sint-Niklaas aangevallen door pitbull: "Hij zal blijvende littekens hebben"

De levering bij de twee tieners zou de laatste worden van een rustige avond, maar dat was zonder de agressieve hond gerekend. "Toen ik aanbelde deden twee jongeren van ongeveer 16 jaar de deur open", legt Gusani uit. "Ik hoorde toen al een hond blaffen, maar een van jongens sloot de hond op in een kamer." Blijkbaar was de deur niet goed op slot want de hond kon ontsnappen.

"Hij kwam onmiddellijk heel agressief naar mij gelopen en beet in mijn rechterarm. Ik kon de hond van me af duwen en ik zette het op een lopen. Niet veel later viel hij me weer aan. Ik riep om hulp, maar niemand deed iets. Ook de twee jongens stonden er als versteend bij en grepen niet in. Als je geen hond kan temmen dan moet je zo’n pitbull niet in huis nemen", voegt Gusani er nog aan toe.