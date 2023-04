"Voorzichtig positief": beterschap voor Rob de Nijs, die nog in het ziekenhuis ligt

Het management van Rob de Nijs had gisteren laten weten dat er voorlopig geen updates meer zouden komen over de gezondheidstoestand van de Nederlandse zanger. De Nijs lijdt al een tijdje aan Parkinson en is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Hij blijft daar voorlopig ook, maar zijn vrouw Henriëtte is hoopvol.