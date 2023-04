Hangt er een werk van Jacob Jordaens zélf in de kerk van Hoepertingen? "Het komt zeker uit zijn atelier"

Het is ook zeker dat er minstens drie versies van de Visitatie bestaan, waarvoor Jordaens telkens als maker is betaald. Er hing ooit een versie van de Visitatie in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Rupelmonde. Dat werk is aan het einde van de 18e eeuw meegenomen door de Fransen, waarna het in het Louvre heeft gehangen en uiteindelijk in het Musée des Beaux-Arts in Lyon is beland.

Een tweede exemplaar is in 1961 gekocht op een veiling in Antwerpen en geschonken aan het Dayton Art Institute in de Amerikaanse staat Ohio. De derde versie van het werk hangt in de Sint-Vedastuskerk in Hoepertingen.