Schotse band The Proclaimers geschrapt van playlist voor de kroning van Charles II

Op 6 mei wordt koning Charles II gekroond in Westminster Abbey in Londen. Met alle luister waar de Britten dol op zijn. Om in de sfeer te komen is er ook een “Coronation celebration playlist” op muziekstreamingsdienst Spotify. Die is samengesteld door het Britse ministerie van cultuur. Er staan 26 liedjes op, van “Come together” van The Beatles en “One day like this” van Elbow tot “Daddy cool” van Boney M en “Slave to the rhythm – Hot blooded version” van grace Jones.