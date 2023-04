Seingever (54) van groepje wielertoeristen levensgevaarlijk gewond na ongeval met vluchtmisdrijf in Oudenaarde

De aanrijding op de N60 in Leupegem is rond 10 uur gebeurd, op het kruispunt met de Watermolenstraat. Toen een groep van 30 wielertoeristen de gewestweg zou oversteken, verwittigden drie seingevers de andere weggebruikers, zodat het dwarsen van de baan veilig zou verlopen. Maar toen liep het mis. Een bestelwagen is er ingereden op één van de seingevers.

Het gaat om de voorzitter van de Wielertoeristen uit Merelbeke, een man van 54. Het parket heeft meteen een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Intussen heeft de bestuurder van de bestelwagen zich aangegeven bij de politie. Het gaat om een man van 26. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed reed van drugs of alcohol.