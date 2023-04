Snor van het jaar verkozen in Brussel: "Ik verzorg mijn moustache met lak en wax"

De verkiezing van de snor van het jaar gaat altijd samen met een feest in de Marollen. Eerst trekt de Orde van de Brusselse Moestasj met alle leden naar Manneke Pis. "Dat was heel plezant. De toeristen wilden allemaal met mij op de foto mochten", zegt Killens. Daarna wordt er verder gefeest in café Volle Brol in de Marollen, het clublokaal van de Brusselse snorrenclub.