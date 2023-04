Start "River clean up challenge" in Antwerpen

Vrijdag was Brussel aan de beurt, gisteren is “River clean up challenge” begonnen aan het centraal station in Antwerpen. Er waren een honderdtal inschrijvingen. De actie loopt tot 8 juni in verschillende landen. De actie is begonnen in Antwerpen zegt stichter Thomas de Groot. “Ik werd uitgedaagd door Antwerpenaar Jean-Paul Meus in 2017. Hij heeft mijn zus uitgedaagd en zij mij om tien minuten afval op te ruimen en zo is de bal aan het rollen gegaan. Nu zijn we met 200 000 leden in 90 landen en we hebben al enorm veel rotzooi uit rivieren gehaald.”