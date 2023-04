Topturnster Simone Biles stapt in huwelijksbootje met American Football-speler Jonathan Owens

In februari 2022 werd Biles ten huwelijk gevraagd door Owens, die momenteel actief is in de NFL bij Houstan Texans. Ze deelde beelden van het aanzoek op Instagram. Op de foto's valt het verschil in lengte tussen beide topsporters op: Biles is 1,42m groot, Owens is om en bij 1,8m.

Simone Biles wordt beschouwd als één van de beste gymnasten aller tijden. Ze behaalde in haar carrière 19 wereldtitels en won 7 Olympische medailles, waarvan vier individuele en drie met het Amerikaanse turnteam. Tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio zette Biles een stap opzij in de individuele competitie door mentale problemen, maar ze won alsnog twee medailles met het Amerikaanse team.

Biles is één van de topsporters die heeft getuigd in de misbruikzaak rond Larry Nassar, de voormalige arts van de Amerikaanse turnploeg. Vorige zomer heeft Biles de Presidential Medal of Freedom gekregen van Joe Biden. Dat is de hoogste onderscheiding die je als Amerikaanse burger kan krijgen.