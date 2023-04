VS evacueren hun ambassadepersoneel uit Soedan, België werkt ervoor samen met Frankrijk

In 2019 werd dictator Omar al-Bashir van de macht verdreven na een volksopstand. Er werd gewerkt aan een overgang naar democratie, maar in 2021 pleegden de RSF en het Soedanese leger samen opnieuw een staatsgreep. Het land wordt nog steeds bestuurd door militairen, al was het plan wel dat er binnenkort een akkoord zou worden ondertekend, waarbij de militairen de macht zouden overdragen aan een burgerregering. De RSF zou worden opgenomen in het reguliere leger, maar het was al langer duidelijk dat generaal Mohamed Hamdan Dagalo dat niet over zijn kant zou laten gaan.

Het conflict wordt niet alleen uitgevochten rond Khartoem, maar heeft zich ook verspreid naar andere regio's. Vrijdag stemden de strijdende partijen in met een driedaagse wapenstilstand, maar ooggetuigen wordt er toch nog altijd hevig gevochten.