Vlaamse regering creëert 625 extra plaatsen in buitengewoon onderwijs

Er is een nijpend tekort aan plaatsen voor kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, en de vraag blijft nog stijgen. De Vlaamse regering wil nu op korte termijn 625 extra plaatsen creëren door de opstart van nieuwe scholen en de uitbreiding van bestaande scholen.

Concreet kunnen vanaf volgend schooljaar 13 nieuwe scholen buitengewoon onderwijs opstarten. Die komen onder meer in Bierbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Antwerpen, Berchem, Oostende, Dentergem, Sint-Kruis-Brugge, Beringen, Lommel, Leopoldsburg en Aalst. Daarnaast zijn er 12 scholen die vanaf september een extra doelgroep kunnen verwelkomen, bovenop hun huidige aanbod. Dat is het geval in Huldenberg, Hoegaarden, Opwijk, Zoutleeuw, Kortrijk, Poperinge, Sint-Andries, Aalst, Nazareth, Buggenhout en Genk.

Onlangs maakte de Vlaamse regering al geld vrij voor zowat 1.000 extra plaatsen. Ook is de drempel om een school voor buitengewoon onderwijs op te starten de voorbije jaren gedaald, wat resulteerde in een capaciteitsstijging van 47.000 naar 52.000 plaatsen.

"We blijven alles uit de kast halen om te zorgen voor extra schoolbanken, ook voor kinderen met extra zorgnoden", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "Voor heel wat leerlingen is het buitengewoon onderwijs de plaats waar ze de beste zorgen en het beste onderwijs krijgen."