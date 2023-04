Deur op een kier voor Belgische consensus over Europese natuurherstelwet: Vlaanderen is "voorstander", maar wil wel aanpassingen

De voorbije maanden was er al overleg geweest tussen de regio's en het federale niveau, maar was het nog niet gelukt om tot een gedeeld standpunt te komen. Toch maakt het kabinet Demir zich vandaag sterk dat er "ten laatste binnen twee weken" een akkoord mogelijk moet zijn.

Op het kabinet van federaal minister van Leefmilieu Khattabi klinkt het in elk geval dat ze "blij zijn dat Vlaanderen aangeeft dat het de natuurherstelwet wil. We hopen zo snel mogelijk tot een consensus te komen, want we kunnen deze boot echt niet missen. Het is belangrijk dat Vlaanderen niet alleen de kosten van milieuwetgeving ziet, maar ook de baten".