Vlonderpad maakt moerassige Wingevallei in Tielt-Winge toegankelijk: "Geen natte voeten meer"

Er is ook een luisterwandeling van 3,5 km die start aan de Gempemolen in Tielt-Winge. Via je smartphone kan je genieten van "De legende van de Gempe". Ingrid Vandekerckhove schreef het verhaal op basis van historische bronnen. "Het gaat over ridder Renier en zijn vrouw Lauretta die acht dochters en zes zonen hebben. En er is een probleem met een van de dochters", vertelt Vandekerckhove. "De wandeling is ook heel leuk voor kinderen want er zijn spelelementen in verwerkt."