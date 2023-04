Vooruit-voorzitter Rousseau wil lerarentekort aanpakken met betere begeleiding voor starters en minder uren voor de klas

Er staan momenteel zo'n 3.000 vacatures voor leerkrachten open op de website van de VDAB. In de praktijk is het tekort tekorten waarschijnlijk nog groter omdat niet alle scholen hun vacatures publiceren op die website. Voor Rousseau is het een no brainer dat dat beter moet.

Ook het niveau moet omhoog zegt hij, terwijl je toch iedereen gelijke kansen biedt. De centrale problemen, zegt hij, zijn de achteruitgang van het niveau van het Nederlands en het lerarentekort.

Om meer leraren naar het onderwijs te lokken, pleit hij voor zoiets als een cultuuromslag: minder planlast, minder administratieve regels en meer vertrouwen in de leerkrachten zelf. "We zien dat veertig procent van de jonge leerkrachten stoppen in hun eerste vijf jaar", zegt Rousseau. "Dat is heel slecht."

Om dat op te lossen wil Rousseau vooral ook dat die jonge leerkrachten beter begeleid en gecoacht worden door oudere collega's met meer ervaring. "Dan staan de leraren minder uur voor de klas, maar je trekt op korte termijn wel meer mensen aan. Je werkt dus het tekort weg, en je vermindert tegelijkertijd ook de werkdruk."