Werfbezoek station Gent Sint-Pieters lokt 600 nieuwsgierigen

Nogal wat deelnemers aan het werfbezoek waren onder de indruk. "Het is indrukwekkend om te zien in welke stappen ze werken, om het station intussen toch te kunnen openhouden", zegt één van hen. "In een spoorbedding lopen is wel spannend. En door de uitleg begrijp ik nu ook wat beter waarom het allemaal zo lang duurt", zegt dan weer een andere bezoeker. "Ook de reportage vóór het werfbezoek was interessant, en geeft meer inzicht in hoe het allemaal in zijn werk gaat", zegt dan weer iemand anders. "Je kan er wel iets over horen of zien, maar je hebt er dan nog geen gedacht van hoe immens het allemaal is, hoeveel beton en ijzer eraan te pas komt. Het is echt wel prachtig om te zien!", besluit nog een andere bezoeker.