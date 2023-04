Stadsbestuur Waregem boos omdat werken station worden uitgesteld: "Slag in gezicht van mensen met beperking"

"Deze beslissing is een kaakslag voor de vele reizigers in Waregem en in het bijzonder voor de mensen met een beperking, zij worden het recht op basismobiliteit ontzegd", reageert burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) in een boze en verontwaardigde brief naar zowel de NMBS-CEO als naar de federale minister van Mobiliteit. Donderdagavond bleek dat NMBS het station van Waregem niet heeft opgenomen in de lijst van geplande investeringen voor de komende tien jaar.

Al twintig jaar ijvert de stad om het gebouw aan te passen zodat alle inwoners de trein kunnen nemen. Tussen de stoep en de laagste trede van de trein zit een gat van een halve meter en mensen die geen (rol)trap kunnen nemen kunnen niet op het perron raken. Het stadsbestuur vraagt al jaren om aanpassingen, zodat alle reizigers uit Waregem en omstreken het openbaar vervoer kunnen gebruiken.