Zwembad Sint-Gillis bijna 3 jaar dicht voor renovatie

Het zwembad van Sint-Gillis werd officieel ingehuldigd in 1905 en werd destijds beschouwd als een van de modernste en meest gesofisticeerde in de Brusselse regio. Eind jaren 30 vonden nog grote verbouwingen plaats waarbij het zwembad werd omgevormd in Art Deco stijl en later werd het omgedoopt tot Victor Boin, naar de voormalig zwemkampioen die dat jaar overleed.