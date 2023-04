3 op de 4 jongeren uit omgeving van 3M Zwijndrecht lopen mogelijk gezondheidsrisico's door PFOS

Drie op de vier jongeren uit de omgeving van Zwijndrecht lopen mogelijk gezondheidsrisico's door de zogenaamde forever chemical PFOS. Dat blijkt uit een onderzoek bij 300 jongeren dat gevoerd werd door het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek VITO en drie universiteiten. Daarbij werden de waarden van PFAS, de groep van chemicaliën waar PFOS toe behoren, gemeten in hun bloed en in hun omgeving. Ook is er een duidelijk verband vastgesteld tussen de aanwezigheid van PFAS in het bloed en verstoring van het immuunsysteem, de hormonen en de ontwikkeling in de puberteit.