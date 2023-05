Dertig treinreizigers geëvacueerd na aanrijding tussen Kortrijk en Oudenaarde

Om 16 uur deze namiddag kwam een trein ter hoogte van het provinciaal domein De Gavers in Harelbeke abrupt tot stilstand na een aanrijding met een persoon, die overleefde de klap niet. Waarom de aangereden persoon zich op het spoor bevond, is niet duidelijk. Een deskundige van het parket onderzoekt de omstandigheden.

De dertig passagiers van de trein werden geëvacueerd en via vervangbussen naar hun bestemming gebracht. Voor het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde is er een tijd lang hinder. Het verkeer zal er pas hervatten wanneer het spoor wordt vrijgegeven. En ook in Vichte was er tijdelijk grote hinder. Daar werden drie overwegen gesloten omdat een andere trein die op het spoor reed, rechtsomkeer moest maken.