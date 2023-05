Aanleg haag om fietssnelweg langs de Zenne in Zemst veiliger te maken

"De werken zullen tussen 4 en 6 weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Dat wil zeggen dat de F1 afgesloten zal worden, zodat die werken veilig kunnen gebeuren. Voor de fietsers is er wel een omleiding uitgewerkt. Later willen we ook nog werken laten uitvoeren om ervoor te zorgen, als er toch iemand in het water zou belanden, dat er een hulpmiddel zou zijn om er toch weer uit te raken. Maar dat is voor later", besluit burgemeester Veerle Geerinckx.