Hotelsector wil dat Airbnb's in Antwerpen strengere controle krijgen: "Oneerlijke concurrentie"

In 2017 werden in Antwerpen 1.500 accommodaties verhuurd via Airbnb. Ondertussen zijn dat er al 2.000. Niet alleen zijn dat er dus een pak meer, de hotelsector struikelt ook over het feit dat het minder en minder over kleine verhuurders gaat, maar over grotere spelers die meerdere panden opkopen en dan al die kamers op Airbnb zetten. Op die manier ontduiken ze belastingen. Ze zouden zich ook niet altijd houden aan de voorwaarden voor toeristenverblijven.