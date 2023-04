Aquafin gaat meer fosfor uit afvalwater halen, nieuwe methode voorgesteld in Bree

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft het gezuiverd afvalwater van de Breeër Stadsbeek vanmorgen gestest. Zo'n 95 procent van het fosfor was daaruit verwijderd. "We hebben 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in waterzuiveringsinstallaties om fosforvervuiling op voorhand uit het afvalwater te halen, voor het weer in de beken en rivieren beland. In Vlaanderen zijn er zo'n 195 beken en rivieren. Slechts één daarvan is in orde, in Eisden in Limburg. Dus dat betekent dat we dringend een inhaalbeweging moeten maken, want dit is niet goed. Er zitten veel vervuilende stoffen in ons water, niet alleen fosfor, maar ook pesticiden en PFAS. We moeten daar verandering in brengen", aldus Demir.