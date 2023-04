Belgen eten 7,7 kilogram bananen per jaar, maar is veel bananen eten gezond?

"Zoals in elk fruit zitten in bananen snelle en trage suikers, vezels en allerlei mineralen. Dat is dus gezond. Maar alleen bananen eten bij het sporten is toch minder aangewezen. Het is beter om verschillende soorten fruit te eten", zegt sportdiëtiste Kjenta Camerier.

In een banaan zitten meer trage dan snelle suikers waardoor een banaan eten net voor een krachttraining niet veel zin heeft. De fructose is pas omgezet in suikers als je training voorbij is. Je laat beter wat tijd tussen je banaan en de training.