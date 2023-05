Bedrijven in Sint-Laureins mogen kleine windmolen plaatsen: "Maximum 21 meter hoog en 70% voor eigen gebruik"

Maximaal 21 hoog, ver genoeg gelegen van een woon- en recreatiegebied én 70 procent van de opgewekte stroom moet voor eigen gebruik dienen. Het is vanaf nu dan wel mogelijk in Sint-Laureins om een aanvraag voor een kleine windmolen in te dienen, de voorwaarden zijn niet min.

Een bewuste keuze, zegt burgemeester Franki De Moere (Samen). "We willen voorkomen dat er een wildgroei van windmolens ontstaat. Zo is het ook enkel voor bedrijven mogelijk om een aanvraag in te dienen, niet voor particulieren." Elke aanvraag moet ook door het schepencollege worden goedgekeurd.