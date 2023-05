Woonzorgcentrum Maasmeander in Maasmechelen lanceert beweegroute met 2.000 stappen

De beweegroute aan woonzorgcentrum Maasmeander is er niet alleen voor bejaarden, vertelt kinesiste Kelly Sokol. "De route is toegankelijk voor mensen in een rolstoel of met een rollator, maar iedereen is hier welkom." De route is zo'n 1,4 kilometer lang. "Onderweg hebben we bordjes geplaatst met enkele oefeningen die de mensen kunnen doen. Bijvoorbeeld om de armen, benen of de romp te oefenen, om een beetje fit te blijven."

De route wordt niet toevallig vandaag voorgesteld. "Vandaag start de week van de valpreventie", vult kinesiste Ine Hamers aan. "Bewegen is goed, door actief te blijven kan je valpartijen voorkomen. En wie 2.000 stappen echt te veel vindt, kan de route inkorten."