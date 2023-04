Buitenlanders ontvluchten Soedan massaal, maar wat met Soedanezen die achterblijven?

En dan is er nog de hitte. De Soedanese zomer is begonnen, en de dagtemperatuur bedraagt er nu ongeveer 45 graden Celsius. Wie een airco heeft, heeft geluk. Ook al is er niet altijd elektriciteit. En dat is vooral een probleem voor de watervoorziening, volgens Vercruysse. "In Khartoem is de elektriciteit intussen helemaal uitgevallen, maar die is nodig om drinkbaar water op te pompen. Er is dus een groot tekort. Je moet flesjes zoeken, maar de meeste winkels zijn leeggeplunderd of gesloten. Het weinige water dat er is, kost heel veel geld."

Ook het internet valt vaak uit. Dat maakt het leven in de stad nog moeilijker, én onveiliger. "Zonder het internet is het moeilijk om te weten welke wijken veilig zijn, en welke niet. Veel hulpverleners zijn intussen naar veiligere gebieden getrokken, dus het is een heel moeilijke situatie in Khartoem momenteel."