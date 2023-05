Bus met Australische toeristen rijdt zich vast in Heuvelland en moet getakeld worden

Rond 16.20 uur kreeg de politiezone Arro Ieper een oproep dat een bus vol met Australische toeristen een gewestweg tussen Nieuwkerke en Wulvergem blokkeerde. De bus had zich klemgereden en blokkeerde de straat volledig. "Op onze terugweg van de slager zagen we de bus plots dwars op de weg staan en konden we niet meer door", klinkt het bij een passante. "We vonden gelukkig een omleiding via een plattelandsweggetje."

Na ongeveer twee uur werd de bus getakeld en opnieuw op de weg gezet. De 50 toeristen die op de bus zaten, kregen gedurende het ongemak opvang in een nabijgelegen horecazaak. Na de takeling konden ze hun reis verderzetten.