Bij Zoë hangen 14 camera's op kot: wat zijn je rechten als student en waar moet je als kotbaas op letten?

Zoë zit op een studentenkot waar er maar liefst 14 camera's ophangen binnen. "Een onbehaaglijk gevoel", vertelt ze. "Zeker als je als meisje naar de douche wil in je pyjama of je moet 's nachts met krampen naar toilet. Dan vraag ik me wel eens af wie wat ziet, omdat de kotbaas al eerder opmerkingen heeft gemaakt over wat er op kot gebeurt en waar hij niet bij was."

Ze is niet alleen. Zo wordt onze redactie gecontacteerd door een student die liever anoniem blijft: "Op een avond zat ik in de gemeenschappelijke keuken van mijn kot en zag ik in een hoekje een rode gloed. Een lampje. Dat kwam van een camera. Ik weet dat er in onze keuken eentje staat, maar dacht dat die niet werkte. Bijna onmiddellijk kreeg ik het ongemakkelijke gevoel van voortdurend bekeken te worden. Niet veel later bleek dat gevoel ook realiteit. Wij (de studenten) blijken gecontroleerd te worden op allerhande "overtredingen" zoals het uitnodigen van mensen die niet bij ons op kot zitten of het niet juist sorteren van afval."