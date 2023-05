Twee mannen en een vrouw krijgen tot 6 jaar cel voor gewelddadige overval op 83-jarige man in Ranst

Op 1 september 2022 rond 23.30 uur schrok een 83-jarige man uit Ranst wakker, omdat er een man naast zijn bed stond die geld eiste. Het kwam tot een gevecht. Toen het slachtoffer begon te roepen, kreeg hij een kussen op zijn gezicht gedrukt. Hij hield er een bloedende wond aan over in zijn gezicht en een bloeduitstorting op zijn hand. De man was ook diep onder de indruk.