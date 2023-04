Dansleraar uit Zottegem op non-actief na uitwisselen naaktbeelden met minderjarige

De man geeft nog les in een basisschool in Idegem bij Geraardsbergen. De directeur is op de hoogte van de feiten: “Het gaat om feiten die niet hier bij ons op school zijn gebeurd”, aldus de directeur. “We zijn wel in overleg met het schoolbestuur om eventuele verdere acties te bepalen. Wat het inlichten van de ouders van onze school betreft, dat zal ten gepaste tijde gebeuren. Momenteel hebben we nog geen vragen in die zin gekregen.”