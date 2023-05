De Panne onderzoekt hoe oud Christusbeeld op stort met steenpuin is beland

De gemeente De Panne start een onderzoek naar een oud Christusbeeld dat gisteren werd teruggevonden op een stort met steenpuin. Het beeld komt vermoedelijk uit de 17e eeuw en werd onlangs uit de Sint-Pieterskerk gehaald voor werken. Hoe het beeld daarna op het stort is beland, is niet duidelijk. "We onderzoeken wat er is misgelopen, want dit is niet de bedoeling", zegt schepen Wim Janssens (ACT!E).