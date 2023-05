Stad Lier start campagne tegen verbale agressie: "Toon respect aan stadsmedewerkers"

In Lier krijgen medewerkers van de stad en het OCMW het vaak hard te verduren. "Uit recente bevragingen kwam heel duidelijk naar voren dat veel van onze medewerkers geconfronteerd worden met verbale agressie op de werkvloer", zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA). "We hebben mensen die meerdere keren per dag worden uitgescholden. Als ze bijvoorbeeld slecht nieuws moeten brengen over een aanvraag die geweigerd is, krijgen ze hun bak vol. Niet iedereen gaat daar even volwassen of beheerst mee om."