Delhaize sluit tijdelijk twee winkels voor "veiligheid" na vandalisme

Volgens Delhaize zijn de twee supermarkten in Elsene-Flagey en Bergen gesloten na vandalisme. Die zou zo ernstig zijn dat enkele medewerkers een klacht hebben ingediend, zegt een woordvoerder.

De winkels blijven zeker dinsdag en woensdag gesloten, waarna een evaluatie volgt. Het personeel van die twee winkels dat wil werken, wordt naar andere filialen gestuurd. Wie niet wil werken, kan staken of verlof nemen.

De vakbonden stellen dat Delhaize een politie-interventie had gevraagd in Flagey, omdat enkele werknemers de winkel niet wilden verlaten. De politie kwam volgens de vakbonden niet tussenbeide op vraag van Christos Doulkeridis, de burgemeester van Elsene, die oordeelt dat het niet de rol van de politie is om in te grijpen in een sociaal conflict.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelt een "steeds meer gewelddadig" gedrag van de directie. Volgens hen zijn de sluitingen een 'lock-out', een sluiting beslist door de werkgever om te reageren op een collectief conflict zoals een staking. Dit om druk te zetten op de stakers, aangezien de niet-stakers niet meer worden betaald, klinkt het.

"Moeten we naar de rechtbank trekken om dit te stoppen, of omzeilt Delhaize nog de wet door tijdelijke contractwijzigingen te laten ondertekenen", aldus de vakbonden. Volgens hen omzeilt de directie de vakbondsafvaardiging door de werknemers een document te laten tekenen zodat ze in een andere winkel gaan werken. In het arbeidsreglement staat dat daarvoor het akkoord van de vakbondsafvaardiging nodig is, aldus het vakbondsfront.