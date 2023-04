Raymond betrapt dieven in voetbalkantine van Atlas Linter en houdt ze in bedwang tot politie aankomt

"Er stond zaterdag een bromfiets met twee helmen geparkeerd aan de kantine", vertelt secretaris Raymond Herinckx van voetbalclub Atlas Linter. "Rond drie uur ging ik de kantine binnen via de voordeur en toen hoorde ik aan de achterdeur het geluid van hout dat ze aan het breken waren. Ondertussen kwamen twee jongens het veld opgelopen. We zijn op zoek naar een bal, vertelden ze. Maar dat was natuurlijk niet waar. Ik heb dan de politie opgebeld en die mensen waren heel snel ter plaatse. Ze hebben de twee in de boeien geslagen en meegenomen", zegt Raymond nog.

"Ze hebben gelukkig niks gestolen, maar de achterdeur is wel helemaal stuk gemaakt door een schroevendraaier. Die hebben we gevonden op het voetbalplein. Het deed toch raar om op klaarlichte dag dieven op bezoek te krijgen. Misschien zijn ze ook verantwoordelijk voor andere diefstallen, want er was ook ingebroken in de voetbalcantines van Halle-Booienhoven en in Budingen. De politie ging mij op de hoogte houden of ze die andere diefstallen effectief gepleegd hebben", besluit Raymond Herinckx.