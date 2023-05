In Leuven start assisenproces over dood door steek met keukenmes in Diest 

Vandaag begint in Leuven het assisenproces over de dood van een man van 39 uit Diest. De man zou door zijn vriend om het leven zijn gebracht met een keukenmes. Een twaalfkoppige volksjury is aangesteld om zich te buigen over de vraag of de vriend schuldig is aan moord. Er worden 36 getuigen opgeroepen. Uitspraak wordt verwacht op donderdag 27 april.



Het slachtoffer werd op 11 augustus 2021 in zijn sociale woning door zijn vriend gedood. Er ontstond ruzie en de vriend van het slachtoffer zou hebben uitgehaald met een keukenmes. De man overleed als gevolg van de steek in zijn rug. De vriendin van de beklaagde en zijn vader waren aanwezig tijdens de feiten. Allen zouden onder invloed van drugs zijn geweest toen het drama zich voordeed.