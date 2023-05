Edegemnaren krijgen plein genoemd naar hun bijnaam: Zonneblussers

Volgens Michiels weten wellicht niet veel Edegemnaren weten wat hun spotnaam is. "De naam voor het pleintje lijkt me dan ook een goede manier om dat in de verf te zetten", zegt Michiels." Onze gemeente bestaat dit jaar 850 jaar dus dit was een mooie aaneiding".

Er komt nu een openbaar onderzoek van 30 dagen waarbij bezwaren en opmerkingen kunnen worden ingediend. In de volgende gemeenteraad volgt dan de definitieve beslissing. "We moeten ook nog wat adviezen vragen maar vermits er aan het pleintje niemand woont, heeft de naam weinig gevolgen. Het adres is eigenlijk alleen van toepassing op de kerk, die er haar ingang heeft."