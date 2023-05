Eerste schoolwijk in Brussel: "Kom met de bus, niet met de auto"

Volgens schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen) kwam het idee van de schoolwijk wél via de schoolstraat tot stand: "Het was de bedoeling om schoolstraten te organiseren, maar hier liggen er zes scholen naast elkaar. Bij een schoolstraat sluit je helemaal af en dat wilden we vermijden. We wilden een situatie creëren die niet beter is voor één school, maar voor alle scholen."