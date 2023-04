Behalve kledingarbeiders werken er veel meer mensen aan 1 kledingstuk dan je verwacht

Marieke Eyskoot heeft alle betrokkenen in categorieën geplaatst, van het katoen inzaaien tot de verkoop in de winkel aan de consument (zie schema). Zo krijgen we een uniek inzicht in alle stappen van het productieproces. Omdat ze de modeindustrie goed kent tot in de details, waardoor ze personen erbij rekent waaraan we niet meteen denken. Niet alleen de katoenplukkers of kledingarbeiders, maar ook het administratiepersoneel, de inspecteurs van het kledingstuk, de bemanning van de vrachtschepen of het winkelpersoneel.