Erkenning woonzorgcentrum De Hoef in Hulshout geschorst: "Alleen zonnewering is er nog niet"

In De Hoef was er vorige zomer een grondige inspectie. De meeste tekorten die toen zijn vastgesteld, zijn intussen weggewerkt, zegt directeur Evelien Van den Daele aan RTV. "Er waren in totaal 8 tekortkomingen. 4 daarvan gingen over de infrastructuur. Van die 4 is er nog een punt niet in orde. Er moet nog een zonnewering geplaatst worden op de eerste verdieping, maar die is besteld, dus we zijn in blijde verwachting. Alle andere punten zijn al opgelost."