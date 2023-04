Eerste Nederlandse evacuatievliegtuig is vertrokken uit Soedan, onduidelijk of er Belgen aan boord zaten

"We hebben gekozen om via water te gaan", zegt Brink in "De ochtend". "Op dat moment was dat de veiligste optie. Maar het is niet evident om mensen te evacueren. Je weet niet waar alle mensen zitten en je weet niet waar er gestreden wordt."

"Zo'n evacuatie moet dus gecoördineerd gebeuren", legt Brink uit. "Daarom is de samenwerking tussen Frankrijk, Nederland en België cruciaal. Je moet op een heel beperkte tijd en ruimte op elkaar afstemmen en de volledige capaciteit efficiënt gebruiken. Je moet ook ergens kunnen landen, dus er is ook samenwerking met buurtlanden van Soedan nodig."