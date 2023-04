Federale ombudsman klaagt over gebrekkige toegang overheidsdiensten in jaarverslag 2022

De federale ombudsman opende vorig jaar 8.321 dossiers. Dat is een lichte stijging in vergelijking met 2021, maar het is vooral een forse toename in 5 jaar tijd: één derde meer dossiers. In 83 procent van de klachten kon de federale Ombudsman een oplossing vinden voor de burger. In het algemeen nemen burgers het contact op met klachten over de manier waarop overheidsdiensten de regelgeving toepassen of dat ze te lang moesten wachten op een antwoord of een beslissing.