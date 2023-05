Wemmel schrapt geld voor sneeuwklassen in gemeentelijke basisscholen. "Tijd voor een nieuw initiatief" 

Sneeuwklassen zijn een duur initiatief: scholen, ouders en de gemeente staan samen in voor de kosten. Voor het lokaal bestuur betekent dit om en bij de 80.000 euro per jaar. Een ander initiatief is naar alle verwachtingen goedkoper, waardoor er middelen vrijkomen die de gemeente beter kan inzetten. Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over welke initiatieven er zullen komen en wat de bijdrage van de gemeente daarin zijn. Zeker is wel dat de gemeente de scholen zal blijven ondersteunen.