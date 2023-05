Geraardsbergen helpt inwoners aan duidelijk leesbare huisnummers

Volgens het politiereglement moet elk huis of appartement een duidelijk leesbaar huisnummer hebben. Dat is belangrijk voor hulpdiensten om snel het juiste adres te kunnen vinden.

Wie niet in orde is, krijgt normaal een GAS-boete. Maar de stad Geraardsbergen geeft de inwoners ruim de kans om zich in orde te stellen. “We sturen onze gemeenschapswachten op pad”, zegt Valerie Frans van de dienst gemeenschapswachten. “Wanneer zij vaststellen dat er geen huisnummer is, of het slecht leesbaar is, dan stoppen zij een huisnummer in de bus. Dan kunnen de mensen het zelf ophangen, zonder dat ze hoeven langs te komen bij de stad.”

Hardleerse inwoners krijgen dan nog eens de kans om door bemiddeling toch een huisnummer op te hangen. Weigeren ze dan weer, dan krijgen ze alsnog een GAS-boete.