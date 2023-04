Gewraakte directeur Michel Draguet verlaat Koninklijke Musea voor Schone Kunsten: "In onderling overleg beslist dat het zo niet verder kon"

Over de toxische werksfeer werd door het personeel van het museum in december vorig jaar geklaagd in een open brief, gericht aan Dermine. Het personeel en de medewerkers klaagden concreet over “erbarmelijke arbeidsomstandigheden” en “het werkklimaat van terreur en minachting”. De open brief ging uit van 31 personeelsleden van de bijna 180 medewerkers van de musea.

Naast de werksfeer klaagde het personeel ook aan dat Draguet de permanente collectie van het museum niet ten volle benutte, dat de werkdruk enorm hoog lag en dat Draguet gebrekkig communiceerde over de museumwerking en het personeelsbeleid. Na de open brief zijn er nog nog twee individuele klachten over pesten en intimidatie door Draguet ingediend bij de preventiedienst.