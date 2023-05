Hallerbos wordt Bloebelletjessprookjesbos dankzij AR wandelapp

De smartphoneapplicatie "WandelAR" zorgt ervoor dat wandelen in het Hallerbos nog feeërieker wordt. De augmented reality (AR), een technologische toepassing waarop de app steunt, brengt een extra touch aan de wandeling. De app vertelt het verhaal van het "Bloebelletjesbos", naar een verhaal van lokale schrijfster Ruth Brillens en tekenaar Rik Dewulf. Zo wordt een virtuele wereld boordevol kleurrijke personages en objecten opgeroepen. De wandelaar kan via de smartphone zelfs interageren tijdens het verhaal door een spelletjes te spelen of een opdracht te doen. Zo leer je op een andere manier ook nog iets bij over de verschillende plekken in het Hallerbos.

De applicatie kwam er dankzij een samenwerking tussen vzw Sportopia, vzw de Rand, Agentschap Natuur en Bos en de lokale besturen Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Vlaams minster van Sport en Vlaamse Rand, Ben Weyts (N-VA) investeerde 75.000 euro voor de app. Hij is blij dat het groene karakter van de Vlaamse rand met deze app extra in de verf wordt gezet. "Zoveel mogelijk Vlamingen in beweging zetten is één van onze doelstellingen en dankzij deze app kan iedereen het Hallerbos op een andere manier beleven", vertelt Weyts.