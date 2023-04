Honderden activisten voeren actie in Brugge na haatberichten naar Dalilla Hermans

Dat de activisten vandaag samenkwamen, is geen toeval. Oppositiepartij Vlaamse Belang wil de beslissing om Hermans aan te stellen, vernietigen met een motie in de gemeenteraad. "Het is schandalig dat een partij iemand afrekent op basis van huidskleur en politieke redenen", klinkt het bij een van de aanwezige activisten.

"Mevrouw Hermans is een capabele vrouw en we zijn ervan overtuigd dat haar aanstelling niet is gebeurd op basis van haar huidskleur", luidt het bij een andere activiste. "Ze is gekozen op basis van haar kwaliteiten en het is jammer dat een bepaalde partij hier een politiek voordeel uit wil halen."