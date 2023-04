Advocaat helpt slachtoffers van phishing: “Banken verschuilen zich te snel achter grove nalatigheid”

Intussen kreeg meester Jeunen al in 9 zaken een vonnis in het voordeel van het slachtoffer van phishing. "De banken zijn in alle gevallen in beroep gegaan, maar ik heb er vertrouwen in dat ook de rechtbank in beroep het vonnis zal volgen."

Dan is er natuurlijk nog de vraag of het wel de moeite is om juridische stappen te ondernemen als de geleden schade maar enkele duizenden euro's is. "Als de rechtbank een vonnis uitspreekt in het voordeel van het slachtoffer, zal deze enkel een franchise moeten betalen van 50 euro omdat hij eventueel vermoedens had kunnen hebben dat er iets niet correct was aan de transactie."

De kosten van een advocaat zou je eventueel kunnen verhalen bij de tegenpartij via de rechtsplegingsvergoeding. Maak hier vooraf goede afspraken over.