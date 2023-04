India gaat nog deze week China voorbij als land met meeste inwoners, zegt VN (en het kan zelfs al gebeurd zijn)

De trend is hoe dan ook duidelijk: India gaat China inhalen en zal daarna de kloof uitdiepen. Tegen het midden van het jaar is er al sprake van een verschil van bijna 3 miljoen mensen. China kampt met een steeds ouder wordende bevolking; het geboortecijfer is er laag. Het geboortecijfer lag vorig jaar op gemiddeld 1,2 baby's per vrouw, terwijl dat in 2017 nog 1,7 was. Sinds vorig jaar daalt het Chinese bevolkingsaantal.

Op de lange termijn zou het aantal Chinezen zo snel dalen dat het land "nog maar" een miljard mensen over zou hebben tegen het einde van de eeuw. In India gaat de bevolking naar alle verwachting blijven aangroeien. Daar ligt het geboortecijfer voorlopig nog op gemiddeld 2 baby's per vrouw. Pas in 2064 zou de bevolking er niet langer aangroeien en zou het cijfer stabiliseren.